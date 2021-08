Piano di Sorrento, Michele Gargiulo Caffè Maresca riveste i panni del “carottese” e lancia Francesco Cinque sindaco. Premesso, per chi non lo sapesse, che si fa ironia tipicamente carottese, nel senso che solo chi è di Piano di Sorrento coglie l’ironia, Michele Gargiulo, con Aniello Del Rosa , potrebbero riprendere la storica rivista di Piano di Sorrento che fustigava i politici , in questo caso dovrebbe esserci qualche riferimento al sindaco Vincenzo Iaccarino e allo sfidante Salvatore Cappiello, il Francesco Cinque è il titolare della cartoleria in Via Bagnulo, vicino a Michele Gargiulo, che oltre a essere Priore della Confraternita ed imprenditore, ha molte idee sullo sviluppo turistico e socio economico di Piano

5 Piani Per Piano

Con questo accattivante slogan CF5 scende in campo. Questa sera si studia per poter dare, nell’incontro organizzato dal Candidato Franco Cinque per domani sera il nostro contributo. Da indiscrezioni neanche troppo segrete l’intero programma sarà riassunto per l’appunto in 5 Punti: 5 Piani strategici per la Piano che verrà!

Franco Cinque ha solo anticipato la sua idea riguardo la “mobilità”: trasferire tutti quelli di Cassano a Mortora, quelli di Mortora a Trinità e infine quelli di Trinità a Caruotto! Riportiamo una sua dichiarazione:” Meglio una Cambiale a Sant’Andrea che una sulla Scogliera!”

Siamo in attesa di più dettagliate notizi

E , come sempre in rima poetica, sempre su Facebook, commenta Aniello De Rosa con una strofa accompagnata alla foto degli ex sindaci di Piano, un riferimento recondito alla lista di Cappiello?

… USeRA’

IL … 5 … 5 … 5 …

Di MiSTeR

ORonZO CaNA’

PeR CerCaR

UNa TaTTiCAnTiCa

OPPuR Se GLi ManCheRa’

Un BeL BiCChieRe

Di ViNo 🍷

PeR BRinDaRe 🥂

AL SuCCeSSo

ChieDeRa’ ConSiGLi

AL SiGNoRe ,

Che ManDeRa’ In TeRRa

Di NuoVo Suo FiGLio :

A RiPeTeR MiRaCoL

Di NuoVe NoZZe

Che FuRoN Di “CaNA” ,

Se Si Sara’ ARRiVaTi

A’Le CaN(N)E DeL GAS …