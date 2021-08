Piano di Sorrento, lunedì 30 agosto al Centro Parrocchiale l’incontro dei cittadini promosso da Michele Gargiulo

Piano di Sorrento. Lunedì 30 agosto, alle ore 19.30, presso il Centro Parrocchiale ci sarà l’incontro promosso da Michele Gargiulo, imprenditore locale con la storica “Torrefazione Maresca”, per radunare gli artigiani, gli operatori del turismo, gli imprenditori e tutti coloro che amano la città di Piano di Sorrento al fine di confrontarsi e discutere insieme del futuro della città.

Michele Gargiulo ringrazia Don Pasquale Irolla per l’ospitalità presso il Centro Parrocchiale e precisa che la scelta della location è stata dettata semplicemente dal fatto che si tratta di un luogo, tra l’altro giù utilizzato per manifestazioni anche di natura comunale, che soddisfa in pieno le condizioni di sicurezza legate alle normative anti-covid. Tra l’altro si tratta di un posto subito fruibile, tra l’altro gratuitamente, in grado di ospitare molte persone pur nel rispetto del distanziamento sociale richiesto in questo periodo di emergenza sanitaria.

Michele Gargiulo sottolinea che l’incontro non ha nessuna natura politica e viene fatto prima della presentazione delle liste proprio per non creare condizionamenti.

L’unico scopo è quello di parlare di Piano e del suo futuro. Ovviamente ci saranno delle regole come ad esempio la durata degli interventi che non dovranno essere eccessivamente lunghi. Un incontro che potrà trasformarsi in uno strumento potentissimo e che può essere un modo per cambiare le sorti della città.

L’idea è di ricavare da questa serata alcuni punti importanti da consegnare alla futura amministrazione comunale, qualsiasi essa sia. Un esperimento di cittadinanza attiva in modo che tutti possano rendersi partecipi del bene comune.

L’unico requisito per partecipare all’incontro è quello di amare Piano di Sorrento.