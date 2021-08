Piano di Sorrento, l’Ing. Raffaele Elio d’Esposito: svincolarsi dalle sabbie mobili della burocrazia in campo urbanistico edilizio

Piano di Sorrento. Continuiamo la nostra intervista all’Ing. Raffaele Elio d’Esposito al quale chiediamo di parlarci dei progetti – realizzati e non – ed anche della sua ultima esperienza a capo della Consulta “Territorio, Ambiente, Viabilità, Ordine Pubblico, Protezione Civile”.

L’Ing. d’Esposito ci ha così risposto: «In realtà nei primi anni ‘70 eravamo in pochi a lavorare ai lavori pubblici e l’Amministrazione dell’epoca, Sindaco Raffaele Russo, poi onorevole, e l’assessore attivissimo Arch. Antonino Gargiulo (detto il notariello) più di una volta davano incarichi collegiali in modo da favorire tutti i tecnici. Il primo incarico fu la progettazione delle opere di urbanizzazione della zona 167 di via Legittimo-Mortora, insieme all’ing. Vazza e all’arch. Fiodo. Il Sindaco era particolarmente di vista lunga (anche per la sua naturale deformazione professionale) e perciò versato nel vedere le necessarie opere occorrenti sul territorio e nel trovare le soluzioni tecniche e i finanziamenti e ciò nei diversi settori non solo urbanistici e dei lavori pubblici.

Dopo questo proficuo periodo che ci portò ad essere i primi nel campo delle opere pubbliche, i primi a creare case economiche (si fa per dire) con i “piani di zona 167”, tutto quell’attivismo, legato soprattutto alla visione di quel Sindaco, andò scemando con le nuove amministrazioni e man mano le opere iniziate si bloccarono o stentatamente arrivarono alla conclusione e così siamo retrocessi agli ultimi gradini in penisola sorrentina. E pertanto non fu completato l’ultimo allargamento del Corso Italia verso Pozzopiano (benchè già finanziato e appaltato), non fu completata la strada di via Formiello allargata con due precedenti lotti e ne parlerò nel seguito.

La zona 167 si sviluppò tra via Legittimo (così ampliata come è ora), via Mortora e via S. Andrea. Fu il mio primo incarico, anno 1971, insieme ad altri due colleghi, per tutte le opere stradali, fognarie, idriche e di pubblica illuminazione. Una gran bella opera che mi diede molte soddisfazioni, seguita dai rilievi topografici sui terreni fino alla realizzazione del tutto, com’è tuttora. Poi, dopo parecchi anni, fui incaricato – insieme all’ing. Vazza – per le infrastrutture dell’altra zona 167 della Trinità; ma i tempi erano cambiati e anche gli Amministratori. Infatti, dopo un notevole lavoro di progettazione di tutte le infrastrutture, l’Amministrazione, considerata la cifra da accollarsi per tali opere (oltre un miliardo di vecchie lire), non ritenne opportuno accollarsele (pur essendo finanziabili dalla Regione) e scaricò ogni incombenza, in merito a tali opere, sulle cooperative che preferirono includerle nei loro lotti, a loro modo e a loro spese, per cui non fummo pagati da nessuno, ma il risultato complessivo non è stato, a ben vedere, come quello della prima zona 167 di via Mortora- Legittimo, anche se hanno sofferto l’handicap dei ritrovamenti archeologici. A quell’epoca succedeva di progettare a vuoto se l’opera non veniva finanziata e chiaramente se i politici e gli uffici non funzionavano bene, il rischio era notevole; oggi ciò non può succedere più essendo stata dichiarata illegittima tale procedura, il lavoro dovrebbe sempre essere onorato per l’impegno professionale svolto e non dovrebbe essere condizionato dal risultato soprattutto se condizionato da prestazioni di terzi sui finanziamenti. E spesso ciò ha portato a particolari storie di tecnici che si sono ben attrezzati per provvedere anche a questa incombenza così da avere certezza del lavoro professionale.

Dopo pochi anni, verso i primi anni “80 nella zona 167 di Mortora Legittimo iniziava la costruzione dell’edificio scolastico che poi rimase sospesa per molti anni con la visione della sola struttura in c.a.; sembra che tale lunga sospensione di diversi anni non era legata a problemi di finanziamenti.

Nei primi anni settanta, anche qui insieme a due colleghi (Ing. Luigi Fiorentino e Ing. Salvatore Fiorentino), sempre su iniziativa del sindaco arch. Gargiulo, progettammo l’opera di manutenzione e riqualificazione del Vallone S. Giuseppe, dalla sorgente, nella zona collinare della Trinità, fino alla foce alla Marina di Cassano e furono progettate anche alcune opere fondamentali per ridare sicurezza allo scorrimento delle acque nel rivolo conseguenti ad alcune scriteriate colmate private censurabili anche sotto il profilo ambientale; ma negli anni “50 la sensibilità ambientale non esisteva o, comunque, era molto debole: si pensava, dopo la guerra, dopo la miseria e la fame, a ricostruire, a crearsi un tetto nella maniera più economica e spesso anche con edilizia pessima sotto il profilo architettonico.

Questa mentalità portò a diverse colmate dei rivoli che fungevano da discariche a buon prezzo e anche così nacque la zona divenuta poi Piazza della Repubblica, prima inesistente, (e ci sono delle belle stampe del tram negli anni quaranta-cinquanta sul ponticello, libero ai due lati, di attraversamento del vallone). Il detto progetto, nella sua interezza, era suddiviso, per il grosso importo, in sei-sette lotti, ma ne riuscimmo a realizzare solo uno, da me diretto, in corrispondenza della colmata di S. Liborio (dove spesso si allagava il caseificio Michelangelo ubicato nelle vicinanze, a monte, a causa delle portate notevoli di acqua non recepite dal tubo poggiato sotto alla colmata per il deflusso e in parte otturato, nel tempo, da detriti e rami). Fu progettata e realizzata una galleria di notevoli dimensioni, ad altezza d’uomo e anche molto larga, in c.a., operando con avanzamenti dai due fronti opposti, a monte e a valle (zona Formiello), e con molta perizia e attenzione. trattandosi di materiale incoerente, per cui si procedeva all’immediato getto in c.a. della struttura a piccoli tratti. Era la vecchia tecnica della costruzione delle gallerie all’epoca; la tecnica attuale dello spingi-tubo non esisteva ancora. I due tronchi avanzanti con allineamento reso da strumentazione topografica, senza visione diretta, stante l’ostacolo visivo del monticello intermedio della colmata, all’abbattimento dell’ultimo diaframma, coincidevano quasi alla perfezione (e.. non era cosa da poco per quei tempi).

Un altro lotto, anch’esso importante, doveva essere l’attraversamento di Piazza della Repubblica, il cui percorso, subito dopo il ponte, era stato forse deviato (da alcuni privati, pare, per evitare problemi fondali al soprastante fabbricato da costruire). Quel lotto fu pure appaltato da un’impresa – cooperativa, ma poi la stessa rinunciò all’esecuzione, probabilmente non attrezzata a tali opere, e una trentina d’anni dopo si è avuto, in un recente passato, il detto attraversamento risolvendo uno spinoso problema; infatti, dagli anni settanta in poi, la popolazione fu testimone, in periodi molto piovosi, di preoccupanti invasi d’acqua di migliaia di metri cubi che dal letto del rivolo giungevano, in altezza, fin quasi al livello di piazza della Repubblica, non avendo l’acqua un cammino agevole e perciò ristagnando e assorbendosi lentamente nelle grotte adiacenti.

Alla fine degli anni settanta, risale l’incarico della sistemazione del C.so Italia dal confine di Meta fino a quello di S. Agnello ed è venuta la sistemazione attuale, ben diversa da quella dei Comuni confinanti, procedendo anche a qualche allargamento in terreni adiacenti per dare una larghezza di careggiata costante, oltre ad avere, là dove possibile, degli ampi marciapiedi importanti per il pedone e per i commercianti. Lo stesso Sindaco realizzò anche la via dei Platani, che è una bretella importante per la viabilità di Piano, consentendo il senso unico e perciò l’alleggerimento del traffico sul centro abitato; tutte opere che hanno dato al nostro Comune un po’ di vantaggi, nella viabilità, rispetto ai comuni confinanti. Della mobilità me ne sono interessato negli ultimi tempi, anche nella Consulta, avevo dato anche una soluzione, e ne parlerò in seguito.

Ritornando al vallone S. Giuseppe, in occasione del lavoro della galleria a valle della colmata, come già detto, si dovette espropriare un terreno, a valle, lungo via Formiello (stretto vicoletto sul lato Mortora), per rendere possibile il passaggio dei mezzi ingombranti per la costruzione della galleria a valle della colmata, e tale occasione rese possibile l’allargamento di via Formiello dal lato Mortora, con modica spesa. E successivamente, a questo punto, con lo stesso Sindaco Gargiulo, si ravvisò l’utilità del suo completamento verso via G.Maresca, con l’allargamento del vicoletto nei terreni a monte e con il consolidamento del ponticello, per essere idoneo strutturalmente alla nuova viabilità. I lavori furono appaltati, si realizzarono gli allargamenti, i muri di contenimento, l’innesto ampio su via G. Maresca con trave prefabbricata e precompressa (come si vede a vista), e si dovettero rinforzare le vecchie murature di tufo esistenti con nuove pile di appoggio in c.a. per le nuove travature in c.a. precompresse del ponte, partenti dal sottostante rivolo in zona fondale di roccia solida tufacea. Detta spesa, per gli imprevisti geologici riscontrati in sede di esecuzione, portò a sforare l’importo originario. Mancava una piccola cifra, pochi milioni di vecchie lire, per realizzare la soletta di copertura in c.a. da gettare in opera e da agganciare, con i ferri di attesa, alle travi precompresse già appoggiate sui piloni; una piccola spesa irrisoria di pochi milioni di vecchie lire e che si rendeva necessaria per salvaguardare tutta l’opera strutturale già realizzata, tutto l’impalcato del ponticello di travature già varate, oltre ad un altro modesto importo per la pavimentazione superficiale sulla strada già realizzata, lato via G. Maresca, completa fino alla massicciata di fondazione, e mancante degli strati superficiali di binder e tappetino. Poche opere e pochi soldi, sollecitati infinite volte ai nuovi Sindaci, ma inutilmente. Più in là qualcuno mi diceva anche che non c’era volontà politica per non agevolare la viabilità a un complesso edilizio condonato ma molto chiacchierato.

La situazione è rimasta così, quella che si vede. Tutto in abbandono da oltre venti anni, sulle travi di c.a. prefabbricate e precompresse è cresciuta l’erba, il ferro di attesa arrugginito e il conglomerato sicuramente ammalorato e non saprei se recuperabile o meno. Poi dopo svariati anni fui anche incaricato del completamento, ma il progetto da me realizzato è rimasto lì, anch’esso in abbandono; e ora occorre ben altro, e soprattutto una verifica geologica dei terreni fondali e soprattutto la soluzione dell’attraversamento dell’attigua seconda colmata subito a valle, dove la condotta sottostante ad essa, è otturata e l’acqua, sbarrata nel cammino, ristagna formando un imponente, preoccupante laghetto d’invaso, che molto lentamente defluisce nel sottosuolo con percorso incognito. Ne ho parlato con tutti i Sindaci e sembra che siano per arrivare finalmente i fondi per questa opera che viene ad eliminare una situazione preoccupante. Poi negli anni ’90 arrivò la riforma Bassanini; i Sindaci perdono il loro potere contrattuale di firma, che era anche potere politico, e vengono accollate tali responsabilità giustamente ai funzionari.

La pianificazione del territorio diventa più difficile. Il funzionario deve badare al proprio posto di lavoro e nasce sempre più forte la conflittualità politica – dirigenziale. Il politico passa… il funzionario deve restare e con le sue responsabilità, anche penali, le leggi vengono prodotte a cascata nei diversi settori (urbanistica, lavori pubblici, paesaggistica, etc.) e non si ha neanche il tempo per digerirle che ne arriva un’altra nuova in parte diversa da quella precedente. Si va avanti a interpretazione delle leggi e con funzionari poco propensi a concedere alcunché in tale clima, per la paura dei ricorsi alla procura di vicini rancorosi o invidiosi e per la mentalità quasi talebana di alcuni ambientalisti per i quali il territorio dovrebbe essere incartato senza più alcun intervento come un presepe del settecento.

Risultato di tutto ciò: la burocrazia la fa da padrone, rendendo difficile i percorsi tra la partenza e l’arrivo di un procedimento che, a volte dura anche un decennio su materia di scarsissima, modestissima rilevanza. Oggi il governo sta tentando con gli ultimi decreti sulla semplificazione, di dare un po’ di certezze, tenuto conto dei recovery fund, ma il tutto, quando si va nelle zone sorrentine e amalfitane del PUT diventa sempre oggetto di contestazioni, di dubbi, di incertezze, cui nessuno sembra intenzionato a voler dare la necessaria chiarezza. Ai tempi del terremoto, in queste circostanze di dubbiezze per i tanti decreti legge a cascata che ci venivano addosso, c’era la buona abitudine, ottima, di inviare il quesito al Ministero Competente… abitudine che in tempi stretti di un mese o meno risolveva; oggi si è perduta questa bella abitudine che consentiva di camminare spediti e senza l’incubo della denuncia alla Procura della Repubblica che è diventata abitudinaria dalle nostre parti e spesso per situazioni di nessuna rilevanza e purtroppo spesso la denuncia attecchisce quando si ha la disgrazia ( come successo al sottoscritto un paio di volte) di consulenti della Procura o tecnici assolutamente inadeguati e di p.m. molto propensi ad indagare su persone perbene e in vista, per le quali sarebbe per loro, forse, uno scoop pubblicitario scoprire un altro volto diverso da quello che appare….e così spesso si verifica la caccia alle streghe o ai fantasmi su bolle di sapone, sul nulla, e solo dopo anni di processo si arriva a comprendere la realtà a seguito del dibattimento processuale. E quest’è la triste storia peninsulare dell’urbanistica e paesaggistica. Procedimenti spesso sul nulla, addirittura processi alle intenzioni (come capitatomi), e perdite di migliaia di ore lavorative di funzionari dei diversi uffici, nei diversi settori, ingolfati del nulla o quasi.!

Ma le soluzioni ci sarebbero: nelle situazioni critiche e dubbiose il funzionario si potrebbe rivolgere con un quesito all’Organo Ministeriale o Regionale Competente, come attualmente succede con i quesiti sui bonus e superbonus rivolti all’Agenzia delle Entrate e sempre riscontrati. Così il funzionario finalmente perde la paura di sbagliare nel concedere, la sua mano diventa più elastica, il cittadino vede un giusto riconoscimento alle sue esigenze e il professionista ottiene un giusto riconoscimento del lavoro professionale che ha portato a un risultato.

Tutto ciò senza pesare con cause al TAR e Consiglio di Stato che intasano tali Enti in maniera spaventosa procurando lentezza enorme di tali Enti.

La procura si libererebbe di tanta spazzatura e si riverserebbe su situazioni gravi e importanti e ciò con una riforma dove il p.m. che si mette in mostra frequentemente con giudizi perdenti, è sanzionabile e quindi soggetto a provvedimenti disciplinari sulla carriera, oltre al risarcimento dei danni a chi viene palesemente danneggiato.

Poi nel campo della Sovrintendenza ai BB.AA. anch’essa ingolfata di migliaia di pratiche e con personale ridottissimo (un solo funzionario per quindici Comuni o più!!!) e conseguentemente con termini temporali di legge spesso non rispettati, bisogna provvedere a elaborare apposita strumentazione urbanistica paesaggistica con dettagliatissimo regolamento degli interventi attuabili senza più il visto dell’Ente Ambientale e solo con un controllo di Commissione Paesaggistica Comunale. La Soprintendenza, che primitivamente ha approvato tali Regolamentazioni o Piani Particolareggiati, si sgraverebbe di un enorme lavoro sui piccoli interventi e si concentrerebbe sui pochi grandi interventi in zone molto vincolate.

Questa potrebbe essere una soluzione del problema…. per far muovere con speditezza e leggerezza quel gigante Italia che, come dice Piero Angela, è legato mani e piedi e non si può muovere avvinto, com’è, da infiniti lacci dei nanetti lillipuziani, e, soprattutto, e non per ultimo, si eviterebbe quel potere discrezionale di questo o quel funzionario sul quale nascono tante illazioni, tanti chiacchiericci, e dove tante persone millantano.

Ma forse tutto questo non è voluto…c’è molta gente che vive bene con questo aggrovigliamento di leggi…è il suo humus di vita professionale ed economica di successo.

E per questa volta penso che già abbiamo detto molto.

MI fermo qua. Di tanto altro bisognerebbe parlare, soprattutto della professione modificata dai computer dagli anni novanta in poi, nonché di tanti progetti, pubblici e privati, di tante idee e studi di fattibilità regalati ai Sindaci, anche dei vicini Comuni fino ai nostri giorni con quella mentalità di vedere soluzioni utili al popolo e farle presente agli Amministratori. Ma gli argomenti sono troppo e il tempo è tiranno. Spero di poter concludere con un’altra puntata».

Ing. Raffaele Elio d’Esposito