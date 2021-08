Piano di Sorrento: le strisce blu davanti alla Cappellina del Cavone.

Era da tempo che non salivo per via Cavone, e con molta amarezza ho notato che davanti alla cappellina dell’Addolorata vi erano le strisce blu.

Sono anni che in questa cappellina non si celebra più Messa e non si celebrano più matrimoni, battesimi e funerali; però ogni anno il 13-14-15 settembre, giorni di festa dedicati alla Beata Vergine Maria Addolorata, il parroco di Trinità viene a dire Messa, non oso immaginare quest’anno se un grosso furgone si parcheggiasse in quei giorni, proprio là davanti.

Bisogna pur dire che negli anni passati, vi erano delle fioriere e che fra esse spesso erano parcheggiati motorini, ma una soluzione si trova.

In un periodo dove il suolo pubblico viene concesso generosamente, mi auguro che anche ai luoghi di culto, quando possibile gli sia concesso; tenuto conto che siamo un paese cattolico e che molti amministratori di Piano sono cattolici e seguono i riti cristiani (come il sottoscritto), voglio sperare che il provvedimento sia non voluto e frutto di una disattenzione a cui si possa porre rimedio, d’altronde non credo che il Comune di Piano si arricchisca o si impoverisca cedendo gratuitamente un “passo carrabile” alla piccola chiesetta.

Luigi Russo