Piano di Sorrento, le previsioni meteo del Nino Bixio: da stanotte aumento della nuvolosità e deboli piogge.

Come ogni settimana, ecco l’aggiornamento sulle ultime previsioni meteo in collaborazione con il prestigioso Istituto Nautico N. Bixio.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Aumento della instabilità per oggi e domani. Oggi molte nuvole ma con schiarite anche lunghe, debole possibilità di pioggia. Da stanotte, e per tutta la giornata di sabato, aumento della nuvolosità con piogge deboli e brevi sprazzi di sole. Domenica miglioramento dalle prime ore e giornata

prevalentemente soleggiata.

Vento debole, a tratti moderato, da SW oggi, quindi da W-NW ed ancora da S per poi passare da W per Domenica.

Temperature in diminuzione costante, in particolare nei valori minimi. Da segnalare un aumento del moto ondoso lontani dalla costa.