Piano di Sorrento: le previsioni meteo del Nino Bixio, da domani temperature in leggera diminuzione.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La pressione è leggermente calata ma gli effetti saranno lenti e progressivi.

Oggi giornata di sole, Martedì quasi identica ma con qualche nuvola alta e stratificata in più. Mercoledì ci sarà sole ma anche nuvole alte, in serata aumento della nuvolosità e per l’intera nottata.

Giovedì ancora soleggiato. Venti meridionali deboli, oggi, da NW da domani W, Mercoledì. Temperatura quasi come ieri per oggi, in leggera diminuzione da domani, più accentuata la diminuzione per Mercoledì. Le ore notturne saranno più fresche.