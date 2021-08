Piano di Sorrento, le previsioni meteo del Nino Bixio

Come ogni settimana, ecco l’aggiornamento sulle ultime previsioni meteo in collaborazione con il prestigioso Istituto Nautico N. Bixio.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Situazione di moderata instabilità nei prossimi giorni. Oggi giornata soleggiata con pochissime nubi, Martedì qualche nuvola in più ma prevale il sole, aumento in nottata con probabilità di leggera pioggia. Mercoledì ancora prevalenza di sole. Giovedì sole in mattinata, annuvolamento nel tardo

pomeriggio. Venti deboli da W, domani gira da S, poi ancora da W. Debolissima flessione nelle temperature massime, diminuzione di qualche grado nelle minime notturne.