Piano di Sorrento: l’assessore Marco D’Esposito lascia la Giunta: “Desidero prendere tempo per riflettere sul mio futuro politico”. Oramai le elezioni amministrative di Piano di Sorrento sono sempre più vicine e l’assessore Marco D’Esposito ha lasciato la Giunta. Di seguito le sue parole:

Alla vigilia di decisioni importanti sento il dovere di rivolgermi ai cittadini di Piano di Sorrento.

Dimettendomi dalla carica di assessore desidero prendermi il tempo necessario per una serena riflessione sul mio futuro politico, tenendo presenti gli interessi del paese prima di tutto come sempre ho fatto, al di la’ degli schieramenti.

Ringrazio il sindaco Vincenzo Iaccarino per la fiducia accordatami nei due anni in cui ho svolto il ruolo di assessore.

Conservo il ricordo delle tante cose fatte, l’orgoglio di aver operato come meglio potevo, l’onesta’ di non ritenermi immune da critiche.