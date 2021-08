Piano di Sorrento, l’appello a vaccinarsi del 12enne Christian D’Esposito di Sant’Agnello . “Vaccinatevi per sconfiggere questa malattia”, l’appello di Christian venuto a vaccinarsi a soli 12 anni, accompagnato dai genitori. Christian , come tanti ragazzi della Penisola Sorrentina, vuole tornare a scuola in presenza ma anche tornare a fare gare con la danza urban, rap, hip hop e altro, dopo un lungo periodo di fermo, grazie alla green pass con gli allievi del Danzarte Urban Dance School Junior di Diana Gargiulo . Complimenti Christian e grazie da Positanonews