Piano di Sorrento: la diretta da Villa Fondi dell’incontro con i medici del Cotugno. Questa sera, a partire dalle 19.30, a Villa Fondi ha preso il via l’incontro con i medici del Cotugno. L’iniziativa, dal nome ‘Difendersi dal Coronavirus esperienze e testimonianze a confronto’, è un’occasione di ascoltare tutti i medici del prestigioso Ospedale Cotugno di Napoli, riconosciuto il migliore in Europa nell’affrontare la Pandemia per il Coronavirus Covid – 19.

Foto di Giuseppe Di Martino