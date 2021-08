Piano di Sorrento, la cantante Emma Marrone in penisola sorrentina

Piano di Sorrento, Emma Marrone in penisola sorrentina.

Una splendida Emma Marrone ieri a Piano di Sorrento, ripresa in diverse foto insieme ai suoi numerosissimi fan.

Ma chi è Emma Marrone?

Emma è una nota cantante, che ha raggiunto il successo dopo aver vinto la nona Edizioni del Talent Amici di Maria De Filippi.

Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.

A novembre 2015 la cantante ha venduto oltre un milione di copie in Italia tra album e singoli.