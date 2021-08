Piano di Sorrento, la bellissima statua della Madonna Assunta nella chiesa di Santa Maria di Galatea a Mortora

Piano di Sorrento. Alla scoperta della statua lignea della Madonna Assunta custodita nella chiesa di Mortora attraverso il post di Ferdinando Guida, appassionato studioso dell’arte sacra in penisola sorrentina: «Nella chiesa di Santa Maria di Galatea a Mortora scrigno d’arte spicca sull’altare maggiore la scultura lignea dell’Assunta, opera di Raimondo Salzano 1845. Quest’opera devozionale ha pure un valore artistico rilevante. Pure essendo l’autore poco conosciuto si riconoscono delle sculture firmate da questa famiglia di scultori come Francesco Saverio Salzano che data e firma varie opere tra Campania e la Puglia. Attraverso la scultura dell’Assunta si riesce a comprendere l’appartenenza dell’autore ad una determinata bottega, quella di Francesco Citarelli, celebre artista napoletano; una sua opera, l’Immacolata, è custodita nella chiesa di Mortora dal 1860.

L’Assunta, eseguita su commissione, si ispira all’immagine che si trova dipinta nel cassettonato dove le tele sono di Andrea Malinconico e datano 1670 circa. L’Assunta ha le caratteristiche del capo della bottega, il maestro Citarelli, e si presenta con un viso molto espressivo, capace di trasmettere emozioni, gli occhi rivolti verso l’alto in estasi. L’artista ha realizzato la trascendenza utilizzando il viso e le mani: le mani affusolate e le braccia sollevale quasi ad abbracciare il cielo, il velo abbassato mostra i capelli folti e ben incisi quasi a singolo capello che ci riporta al dipinto del cassettonato, il panneggio è composto da una veste rossa che è simbolo del divino, il manto azzurro intenso dove si percepisce l’alito del vento che contribuisce a sollevare la Vergine in alto, il piede spostato in avanti comunica l’atto di innalzarsi verso il cielo dove l’attende il Figlio. I piedi già poggiano sulle nuvole. Mancano gli angeli rubati negli anni che rendevano più solenne l’assunzione di Maria.

L’Assunta di Mortora è inserita nel libro della Fabbrica dei Santi di Francesco di Palo, critico d’arte, edito da Claudio Crenzi nel 2020».

(foto di Ferdinando Guida)