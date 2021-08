Piano di Sorrento, inizia l’open day, ma in mattinata molti giovani prenotati hanno disertato. Organizzazione efficiente, personale attento e preparato, a Villa Fondi procede la campagna vaccinale, oggi c’erano anche i pfizzer ( ieri solo moderna ), all’ingresso la Croce Bianca e per chi vuol parcheggiare prezzo convenzionato di 1 euro per chi si vaccina. Nota dolente diversi prenotati che hanno disertato, ma ora è partito l’open day e abbiamo trovato vari ragazzi e ragazze accompagnati dai genitori. La situazione ieri clicca qui

E’ un momento molto importante per la sanità in penisola sorrentina, dove l’immunizzazione nelle scuole ha raggiunto altissimi livelli. Oggi la somministrazione agli under 18 a Villa Fondi e a Sant’Agata di Massa Lubrense .

Intanto a Meta caffè, cornetto e vaccino in spiaggia, dove l’Asl Napoli 3 Sud con la collaborazione del comune, ha organizzato per il prossimo venerdì 20 agosto, dalla 11,00 alle 17,00, un open-day vaccinale in riva al mare con utilizzo del vaccino Pfize