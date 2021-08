Piano di Sorrento, il Meteo dell’Istituto Nautico Nino Bixio, da domani temperature in aumento

Piano di Sorrento, il Meteo dell’Istituto Nautico Nino Bixio, temperature in aumento da domani.

Ecco l’aggiornamento sulle ultime previsioni meteo in collaborazione con il prestigioso Istituto Nautico N. Bixio.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Rimaniamo sotto l’influenza di una modesta alta pressione, a tratti relativa, pertanto la situazione generale è abbastanza buona ma non buonissima. Oggi giornata tra sole e nuvole, Sabato ancora qualche nuvola ma più sole nella parte centrale della giornata. Domenica cambia il tipo di nuvolosità, più alto e stratificato con sole. Venti occidentali per oggi, meridionali da domani e Scirocco Domenica. Temperatura non calda oggi, tendenza all’aumento da domani, picco per Domenica.