Piano di Sorrento, il meteo del Nino Bixio. Temperature in leggera risalita, fresche di notte.

Continua la collaborazione con il prestigioso Istituto nautico Nino Bixio e come ogni settimana ecco le previsioni meteo.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Siamo ai margini di una estesa zona di alta pressione che ha il massimo in prossimità dell’Inghilterra. Oggi giornata di sole con passaggio di qualche nuvola, Martedi giornata soleggiata con pochissime nuvole, Mercoledì ancora sole ma aumento della delle nuvole nel pomeriggio. Giovedì

soleggiato in mattinata ma aumento delle nuvole, più consistente, nel pomeriggio. Vento da Est per oggi, poi girerà dai settori occidentali, comunque debole. Temperatura in leggerissima risalita, fresca di notte.