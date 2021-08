Piano di Sorrento, il meteo del Nino Bixio, alta pressione e temperature oltre i 30C°

Piano di Sorrento, il meteo dell’Istituto Nautico Nino Bixio, alta pressione e temperature oltre i 30C°.

Come ogni settimana, ecco l’aggiornamento sulle ultime previsioni meteo in collaborazione con il prestigioso Istituto Nautico N. Bixio.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

Presenza di alta pressione di origine non proprio Africana ma che porta, comunque, aria calda ed umida.

Da oggi a Giovedì giornate con sole ma anche nuvolosità irregolare, a tratti intensa, come stamattina e domani pomeriggio. La temperatura si manterrà oltre i 30° nei valori massimi, oggi e Martedì, lieve aumento per Mercoledì e Giovedì. Vento debole dai settori meridionali in alternanza da W con momentanee intensificazioni.