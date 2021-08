Piano di Sorrento, il dott. Giuseppe Fiorentino a Villa Fondi: “Continuiamo con i vaccini, l’unica arma efficace che abbiamo”.

Questa sera di lunedì 30 agosto 2021, Giuseppe Fiorentino, primario dell’unità operativa di Pneumologia del Monaldi/Cotugno, ci ha detto: “A Napoli non abbiamo mai smesso di ricoverare, e stiamo continuando. Per il 99% sono no vax, anziani e più giovani che avevano ben pensato di vaccinarsi dopo l’estate. Molti di loro, però, non sono riusciti a farlo in tempo. Continuiamo a lavorare e speriamo che la vaccinazione aumenti quanto più possibile, perché è l’unica arma efficace che abbiamo al momento”.

“Non credo succederà se riusciamo a stare attenti ed a rispettare tutte le norme – ha continuato circa l’ipotesi di una nuova chiusura -, l’anno scorso ci hanno chiuso per poco tempo, quest’anno cerchiamo di non farci chiudere. Io sono uno di quelli che ha fatto il vaccino a dicembre, ho una bella dose di anticorpi, quindi può arrivare circa ad un anno, dipende dalle persone”.