Piano di Sorrento, il dott. Amaturo a Villa Fondi: “Leggero peggioramento, siamo quasi pieni”.

Questa sera di lunedì 30 agosto 2021, a Villa Fondi era presente anche il dott. Amaturo, al fronte del fronte: al Pronto Soccorso del Cotugno. “L’attenzione va sempre tenuta alta – ci ha detto -. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia. La situazione sta leggermente peggiorando rispetto al mese scorso: i ricoveri sono costanti, giornalieri, siamo quasi pieni. Diciamo che il 90-92% dei ricoverati sono tutti non vaccinati, quindi questo già è un dato importante. Poi c’è una quota parte che è stato colto dalla malattia nella fase intermedia, cioè tra la prima e la seconda dose della vaccinazione, e poi ci sono quelli vaccinati che comunque hanno preso la malattia, ma in maniera più lieve. Chi è vaccinato fa la malattia ma in maniera più lieve, non bisognevole di intensiva o subintensiva, indipendentemente dal tipo di vaccino. Sicuramente il vaccino non arriva ad un anno, penso dovremo vaccinarci almeno un paio di volte l’anno per essere più o meno tranquilli. La nostra intensiva è piena, la subintensiva pure”.