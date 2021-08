Piano di Sorrento, i due ex sindaci Ruggiero e Iaccarino a sostegno di Cappiello

Piano di Sorrento, due ex sindaci in campo Candidati con Cappiello.

Sono tornati in campo annunciando il loro sostegno alla candidatura alla carica di primo cittadino di Salvatore Cappiello. E potrebbero addirittura fare parte della lista che l’ex vicesindaco sta preparando per la “disfida” con l’ex alleato Vincenzo Iaccarino, fascia tricolore uscente. Giovanni Ruggiero e Luigi Iaccarino, a sorpresa, dopo diversi anni di assenza dalla scena politica, potrebbero tornare definitivamente in prima linea, come si legge anche nelle pagine dell’odierna edizione del quotidiano Metropolis.

Nel corso delle ultime ore, si sono intensificate le indiscrezioni che danno i due ex sindaci di Piano di Sorrento disposti a candidarsi alla carica di consigliere comunale.

Cappiello, che di recente ha annunciato nome e simbolo della sua lista, “Fortemente Piano”, sta lavorando alacremente per trovare la quadratura del cerchio. Ci sono tanti ritorni all’orizzonte, sempre nella squadra del neo candidato sindaco.

Oltre Ruggiero e Luigi Iaccarino, potrebbero fare parte della lista anche gli ex assessori Costantino Russo, Maurizio Gargiulo, Daniele Acampora e Gianni Iaccarino, senza dimenticare Annalisa Pasquariello.

Proprio loro, a giugno, presero parte a una cena in cui venne ratificato l’accordo politico verso le elezioni.

Ovviamente, nella squadra di Cappiello ci sarà spazio per l’avvocato Anna Iaccarino, già consigliere comunale di opposizione e leader della civica “Piano Forte”: addirittura, si ipotizza che, in caso di vittoria elettorale di Cappiello, possa essere proprio lei la favorita per la poltrona di vicesindaco di Piano di Sorrento. Sull’altro fronte, quello di Vincenzo Iaccarino, tutto sembra filare liscio.

Candidati in lista anche il vicesindaco uscente Pasquale D’Aniello e gli assessori Marco d’Esposito, Carmela Cilento, Rossella Russo e probabilmente anche Sergio Ponticorvo.

Da capire cosa faranno Partito democratico e Movimento Cinque Stelle.

I dem stanno attraversando un momento di difficoltà, al momento il “reggente” del circolo cittadino Francesco Mauro sta dialogando con le forze in campo mentre due consiglieri comunali tesserati del Pd si sono divisi: Marialaura Gargiulo continuerà a rimanere al fianco del sindaco Iaccarino mentre Antonio D’Aniello, che cinque anni fa si candidò con il sindaco e venne eletto in maggioranza, ha scelto di passare all’opposizione (ma non dovrebbe candidarsi nella lista di Salvatore Cappiello). Da valutare le mosse di Salvatore Mare, esponente del Movimento Cinque Stelle che sostiene Anna Iaccarino.