Piano di Sorrento, grande successo ieri sera al Centro Polifunzionale. Iaccarino “Giovani e anziani insieme , una risorsa per la città”

Piano di Sorrento, grande successo ieri sera al Centro Polifunzionale. Iaccarino “Giovani e anziani insieme , una risorsa per Piano”. Una serata straordinaria ieri nel Centro Polifunzionale alle spalle dell’Istituto Nautico, a far da moderatore il nostro Lucio Esposito presidente dell’Unitre carottese. Il saluto del primo cittadino Vincenzo Iaccarino che ha messo in risalto come i giovani e gli anziani insieme organizzati sono una grande risorsa per la città. Non vi resta che vedere tutti i video su Positanonews TV fantastici tutti, bravissimi Ambrogio e Sisa, guardate anche una magica esibizione di Francesca Maresca con Gianni Iaccarino, davvero una bellissima serata grazie a tutti forum dei giovani, comune e tutti i ragazzi dell’Unitre