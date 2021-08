Piano di Sorrento, gli “eroi” dell’Ospedale Cotugno a Villa Fondi. Covid e vaccini, tutte le risposte sul futuro della Pandemia

Una occasione unica , per la prima volta tutti i medici del prestigioso Ospedale Cotugno di Napoli, riconosciuto il migliore in Europa nell’affrontare la Pandemia per il Coronavirus Covid – 19, verranno in presenza per un convegno e avverrà stasera a Villa Fondi a Piano di Sorrento su invito del sindaco Vincenzo Iaccarino, che da medico ha approntato in questo periodo , in collaborazione con l’ASL di Castellammare di Stabia , l’USCA alla Clinica San Michele e i vaccini a Villa Fondi, uscita anche sulle televisioni nazionali come centro d’eccellenza. Stasera avremo la possibilità di sentire in prima persona questi eroi , non solo ma sarà l’occasione per poter conoscere il nostro futuro, come sarà questo autunno, come è la situazione, rischiamo il lockdown, l’efficacia dei vaccini, le cure, ma sopratutto facciamogli sentire il nostro calore e il nostro grazie .