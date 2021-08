Piano di Sorrento, Giuseppe De Angelis annuncia la sua candidatura nella lista “ForteMente Piano” con Salvatore Cappiello

Piano di Sorrento. Giuseppe De Angelis, con una foto molto bella e particolare, annuncia la sua candidatura nella lista “ForteMente Piano” che vede come candidato sindaco Salvatore Cappiello: «“Quello che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto. È il modo in cui abbiamo fatto la differenza nella vita degli altri a determinare il significato della vita che conduciamo.” Voglio partire da queste bellissime parole di Nelson Mandela per raccontarvi i motivi e le speranze che mi portano a mettermi in gioco per Piano di Sorrento.

Ebbene sì, ho deciso di candidarmi. Lo farò al fianco di una persona straordinaria come Salvatore Cappiello, fianco a fianco con il gruppo di candidati della lista ForteMente Piano. Ci accomuna una grandissima voglia di fare per Piano di Sorrento, un comune che ha bisogno di una svolta, di cambiare passo, di ripartire, crescere e tornare a essere attrattiva anche per i giovani del nostro territorio.

Non a caso dico giovani, perché da quando la vita mi ha regalato la gioia di essere padre di un bambino meraviglioso, non riesco a non pensare a quanto sia importante coltivare le nuove generazioni. Coltivarle, valorizzarle, prenderle per mano e creare terreno fertile perché possano scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro qui in Penisola Sorrentina. Sono troppi i giovani che oggi sono costretti ad andare via. Io sono stato uno di questi e farò in modo che questa diventi la mia battaglia più importante.

Confesso che la scelta di candidarmi è stata, senza dubbio, la scelta più semplice e bella che abbia mai preso nella mia vita professionale. Una semplicità che mi ha sorpreso e di cui vado molto fiero. Sono sempre meno le persone che scelgono di mettersi a disposizione della propria comunità. Io non vedo l’ora, perché ho grandissima voglia di fare la differenza per gli altri, e di mettermi al servizio dei cittadini di Piano, dal primo all’ultimo. L’amministrazione di un Comune ha bisogno di competenze, dopo anni di improvvisazione e occasioni perse.

Nelle prossime settimane vi racconterò il bagaglio di idee e proposte che porterò con me in questo viaggio. Spero possiate accompagnarmi e sostenermi. Grazie, Peppe».