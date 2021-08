Piano di Sorrento, Gianni Iaccarino candidato con Cappiello “Niente lotte fratricide, il ruolo di vicesindaco? Vedremo, ragioniamo sulle idee”. Sentiamo uno dei possibili candidati con Salvatore Cappiello sindaco “E’ il momento di lavorare insieme per affrontare la sfida della pandemia”. Iaccarino potrebbe essere il futuro sindaco , in una lista formata da ex sindaci ed ex assessori, il gruppo è nato da Luigi Iaccarino con Giovanni Ruggiero, Maurizio Gargiulo e altri con l’adesione di Anna Iaccarino , chi lo farà “Vedremo, ragioniamo sulle idee”. E Vincenzo Iaccarino? “E’ un amico, ho buoni rapporti con lui”