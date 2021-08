Piano di Sorrento, Fernando Maresca annuncia la sua candidatura nella lista “ForteMente Piano” con Salvatore Cappiello

Piano di Sorrento. Fernando Maresca, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, annuncia la propria candidatura per le prossime elezioni comunali nella lista “ForteMente Piano” che vede come candidato sindaco Salvatore Cappiello: «Qualcuno mi perdonerà la fuga in avanti ma lo studio della gara e delle mosse degli avversari, rendono, per me, neofita della politica locale, estenuante l’attesa dell’annuncio delle candidature alle prossime elezioni amministrative di Piano di Sorrento. La città ha il diritto di conoscere idee, visioni, programmi, nomi e cognomi, non soltanto da indiscrezioni ma in maniera ufficiale. Ci tengo per questo a comunicarvi, tramite il mezzo social, la mia prossima candidatura nella lista #ForteMentePiano, con Salvatore Cappiello Sindaco. Nei prossimi giorni mi permetterò di sottoporvi qualche idea che ho in mente per la nostra Comunità. A presto!»