Piano di Sorrento, elezioni 2021: si acuisce lo scontro tra Iaccarino e Cappiello.

I due schieramenti che si affronteranno in queste comunali 2021 riguardano proprio Cappiello e il sindaco uscente di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.

Proprio in merito a Iaccarino, abbiamo sentito l’assessore alla cultura Carmela Cilento: “Siamo fiduciosi, abbiamo fatto un grande e duro lavoro per Piano, anche e soprattutto per fronteggiare la situazione pandemica tutt’ora in corso, con il Centro Vaccinale a Villa Fondi, l’USCA presso l’ex clinica di San Michele.

Il Sindaco Iaccarino, continua l’assessore, si è molto prodigato per il suo Paese, con la realizzazione di diverse opere pubbliche e con tante idee e progetti da realizzare.

Dall’altra parte invece con Cappiello, dovrebbe candidarsi Giovanni Ruggiero, ex Sindaco, molto attivo nel coinvolgimento di candidati in lista.

La novità potrebbe essere rappresentata dalla candidatura di Rosa Russo, ma staremo a vedere cosa succederà.

Intanto prevista una riunione al Centro Parrocchiale, da molti vista come una riunione pro Ruggiero, ma bisogna capirne bene le dinamiche.

Intanto la nota importante riguarda il grosso evento che si terrà a Piano di Sorrento, a Villa Fondi, con tutti i medici del Cotugno.

Un evento eccezionale organizzato proprio dall’amministrazione Iaccarino.