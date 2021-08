Piano di Sorrento, ecco come fare domanda per svolgere la funzione di scrutatore alle prossime elezioni comunali

In occasione delle prossime elezioni comunali il Comune di Piano di Sorrento ha iniziato a raccogliere la disponibilità a svolgere le funzioni di scrutatore. Per presentare la propria domanda occorre essere iscritti all’albo degli scrutatori ed avere meno di 70 anni. CLICCA QUI per scaricare il modulo dalla pagina del sito ufficiale del comune.

Si ricorda che il modulo va presentato entro le ore 12.00 del prossimo 7 settembre.