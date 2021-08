Piano di Sorrento, auguri a Don Pasquale Irolla nel giorno del suo compleanno

Piano di Sorrento. In occasione del suo compleanno desideriamo formulare i migliori auguri a Don Pasquale Irolla. Ordinato sacerdote il 22 novembre 1997 Don Pasquale rappresenta una guida spirituale preziosa per la parrocchia di San Michele Arcangelo. Un ministero caratterizzato dalla presenza costante accanto ai suoi parrocchiani, dagli adulti fino ad arrivare ai più giovani. Un sacerdote che ha fatto della sua umiltà e semplicità il punto di forza e che ha reso la comunità di San Michele Arcangelo ancora più unita anche in questo ultimo e lungo periodo di emergenza sanitaria durante il quale è stato sempre presente anche quando non era possibile recarsi in Basilica. E lo ha fatto utilizzando la tecnologia con le dirette delle Celebrazioni Eucaristiche, dei Rosari, dei momenti di preghiera che hanno fatto sentire i fedeli una comunità seppur stando fisicamente lontani. Ed ancora oggi, considerato il numero ristretto di persone che possono partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche in presenza a causa delle norme anti-Covid ancora in vigore, Don Paquale continua a trasmettere in streaming le Sante Messe ed i momenti più importanti di preghiera in modo che nessuno resti indietro e da solo in un momento così difficile e delicato.

Don Pasquale rappresenta un dono di grazia per la comunità di San Michele Arcangelo che sa di poter contare sulla guida di un pastore attento e vicino alle esigenze di tutti.