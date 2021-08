Piano di Sorrento, 9 nuovi positivi al covid e un ricovero a Boscotrecase: non era vaccinato

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, aggiorna i suoi cittadini sull’emergenza covid-19, con delle brutte notizie. In base a quanto riportato dal sindaco, infatti, ben altre nove persone risultano positive al virus, con l’aggiunta del ricovero di un cittadino non vaccinato – al quale auguriamo una pronta guarigione.

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 9 nuove positività al Covid19 ed 2 guarigioni di nostri concittadini. Uno dei nuovi positivi e’ ricoverato al Covid Hospital di Boscotrecase con una polmonite bilaterale. Non si e’ sottoposto a vaccinazione anticovid19. Gli altri sono a domicilio paucisintomatici

Mi raccomando di aderire tutti alla piattaforma regionale per la vaccinazione antiCovid19 – ha poi aggiunto Iaccarino. Non molliamo e rispettiamo le norme anticontagio, il nostro impegno è massimo come d’altronde lo è stato sin dall’inizio di questa pandemia.