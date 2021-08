Piano di Sorrento, 4 nuovi positivi al Covid-19 ed 8 cittadini guariti

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino aggiorna la situazione epidemiologica in città e rende noto: «Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 4 nuove positività al Covid-19 ed 8 guarigioni di nostri concittadini paucisintomatici.

Mi raccomando di aderire tutti alla piattaforma regionale per la vaccinazione antiCovid19. Non molliamo e rispettiamo le norme anticontagio, il nostro impegno è massimo come d’altronde lo è stato sin dall’inizio di questa pandemia».