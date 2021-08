Per la settimana di Ferragosto rimossi i cantieri sulla tangenziale di Salerno

CAMPANIA, ANAS: IN CONCOMITANZA CON LA SETTIMANA DEL FERRAGOSTO, RIMOSSI I CANTIERI SULLA TANGENZIALE DI SALERNO (SS18)

· allo scopo di limitare i disagi connessi con i principali spostamenti estivi

· le attività di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione riprenderanno, prevalentemente in orario notturno, a partire da lunedì 23 agosto

Allo scopo di limitare i disagi connessi con i principali spostamenti estivi, lungo la Tangenziale di Salerno (SS18) – sia sull’asse principale che sulle rampe di svincolo – sono stati rimossi, in concomitanza con la settimana del Ferragosto, i cantieri relativi ai lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.

Le attività riprenderanno a partire da lunedì 23 agosto con le modalità precedentemente già adottate, ovvero: proseguiranno i restringimenti in brevi tratti saltuari (della lunghezza massima di 500 metri) tra gli svincoli di Pastena (km 57,300) e Pontecagnano (km 66,400) in orario diurno sulla carreggiata sud (in direzione dell’A2) ed in orario notturno sulla carreggiata nord (in direzione di Fratte).

Inoltre, per la circolazione proveniente da Fratte, su entrambe le carreggiate, in maniera non contemporanea si procederà – in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, fino al prossimo 10 settembre – all’interdizione delle rampe degli svincoli di Mariconda (km 60,350), San Leonardo (km 61,350) e Pastena (km 56,700).

Per il mese di settembre, infine, è stata programmata una necessaria interdizione della circolazione lungo l’asse principale della Tangenziale – anch’essa in orario notturno – in prossimità dello svincolo di Pontecagnano; tale provvedimento verrà opportunamente condiviso con le Forze dell’Ordine e gli Enti Territoriali competenti e successivamente comunicato con anticipo.