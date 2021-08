Penisola sorrentina, sentiamo il dott. Coppola: “Pronti a vaccinare scuole, iniziativa al Liceo Marone di Meta”

Dopo il boom pazzesco della campagna vaccinale in penisola sorrentina con l’open day di oggi a Meta, abbiamo potuto di ascoltare le parole del referente Asl, dott. Antonino Coppola, in merito ai vaccini.

La campagna vaccinale sta andando bene – sostiene Coppola. In penisola sorrentina particolarmente si è raggiunta una percentuale altissima di vaccinati. Avevamo notato che negli ultimi tempi il numero dei vaccinati nei punti vaccinali era sceso un po’ e abbiamo deciso di cambiare strategia, andiamo noi incontro alle persone. Abbiamo fatto quest’iniziativa a Castellammare ed è stato un successo, abbiamo deciso di replicarla a Meta ed è stato un successo.

Coppola è entusiasta per il lavoro svolto fino ad ora in questo territorio, ed anticipa alcune novità importanti in merito di vaccinazioni scolastiche: Faremo il 30 un open day per tutte le scuole della penisola al Publio Marone di Meta, dalle 9 alle 14. Il Dott. Coppola ci ha anche anticipato di un open day il 27 in Piazza Lauro, a Meta.