Penisola sorrentina, Sant’Agnello dice addio alla maestra Gemma Attanasio: aveva 95 anni

La città di Sant’Agnello, in penisola sorrentina, è profondamente addolorata per la perdita della cara concittadina Gemma Attanasio, che ci lascia all’età di 95 anni. Gemma, vedova Belgenio, era conosciuta da tutti come la maestra Gemma.

Ora i suoi figli, ai quali esprimiamo totale vicinanza, piangono il triste addio, a partire da Maria Teresa, Renato, Giancarlo e Cinzia, oltre al genero, le nuore, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.

Il rito funebre si terrà domani, domenica 29 agosto alle ore 9:00, presso il Santuario di San Giuseppe a Sant’Agnello.

La redazione di Positanonews esprime il più sincero cordoglio nei confronti di figli e parenti della sig.ra Gemma.