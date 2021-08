Penisola sorrentina, open day vaccini al mare: “Circa 200 dosi somministrate”

Si è conclusa la giornata che ha visto la penisola sorrentina ospitare un open day vaccinale per tutti, compresi non residenti e quindi turisti. L’evento denominato “VacciAlMare” si è tenuto grazia al comune di Meta con la collaborazione dell’Asl Napoli 3 Sud.

A tal proposito abbiamo potuto intervistare, Silvia Rago, l’infermiera dell’Asl al lavoro da questa mattina che ha curato l’organizzazione tecnica per la somministrazione del farmaco anti-covid 19: “E’ andata molto bene, non ci aspettavamo questo numero. Ci auguriamo che vada sempre meglio. Sono venute circa 200 persone. Non ci aspettavamo quest’affluenza, siamo molto soddisfatti. Sono arrivati molti giovani e molti stranieri“. Tra l’altro si è registrata qualche presenza anche da Positano.

Un plauso al personale sanitario che nonostante la vita frenetica dell’estate in penisola sorrentina sono riusciti a portare avanti un lavoro estenuante per diverse ore sotto il sole cocente.