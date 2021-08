Penisola sorrentina, Massa Lubrense travolta dal dolore: addio Antonio De Gregorio, aveva 37 anni

Il paese di Sant’Agata, a Massa Lubrense in penisola sorrentina è travolto da un dolore immenso per la perdita di Antonio De Gregorio. Antonio aveva solo 37 anni. La notizia si apprende dal blog di Lello Acone.

Il nostro pensiero va alla mamma Saveria, al papà Francesco, al fratello Carmine e la famiglia tutta. Per il caro Antonio, una preghiera da tutti noi affinché riposi nella pace e serenità eterna. Conosciuto e benvoluto da tutti i suoi compaesani e non solo, Antonio è stato ingiustamente strappato via dall’amore della sua famiglia troppo presto. Lo ricorderemo per sempre.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 26 agosto alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata.

La redazione di Positanonews esprime il suo sincero cordoglio alla famiglia De Gregorio.