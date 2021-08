Penisola sorrentina, Gaetano Milano su sequestro Conca Azzurra: “Non mi pare sconvolgente”

Al netto di problemi legati a modalità gestionali (rumori, prezzi), le motivazioni ai sigilli della “Concazzurra” non mi sembrano configurare alcuno scempio. Lo scrive sui social Gaetano Milano, avvocato e amministratore delegato della Fondazione Sorrento, che dice la sua sul sequestro del lido Conca Azzurra a Massa Lubrense.

Milano: scogliere di cemento, almeno una cinquantina in penisola

Di scogliere di protezione ricoperte con massetto di cemento ne avrò viste almeno cinquanta in zona, da Meta a Massa Lubrense – aggiunge Milano. La posa in opera di sabbia là dove esisteva una spianata di “dubbia” formazione da almeno 30 anni (inerti della vecchia cava?) fermo restando la analisi di provenienza di quella sabbia, non mi pare un fatto sconvolgente.

Legittima ogni considerazione contraria con un dato comune: la mancata adozione da parte degli Enti Locali dei Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali (Puad) ovvero il Piano Regolatore per l’utilizzo delle aree appartenenti al demanio. In assenza di questo nulla resta regolabile perché nulla sarebbe consentito (condizionale d’obbligo) con la conseguenza che tutto si fa a proprio arbitrio e che in molti casi il ripristino (conseguenza di una contestazione di abuso accertata) è molto peggio dello stato dei luoghi modificato. La sanzione “alternativa” (acquisizione) il più delle volte equivale alla definitiva sottrazione del bene al suo possibile utilizzo, meglio lasciar perdere…

Il sequestro

Due le zone della spiaggia denominata “Maya beach experience” finite nel mirino degli uomini della Capitaneria. La prima è una grossa piattaforma in cemento realizzata sulla scogliera frangiflutti dove vengono posizionati i lettini. La seconda è una spiaggia nella spiaggia, un lido di sabbia bianca ricavato in una zona sopraelevata, a simulare un litorale caraibico.