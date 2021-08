Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, al via al voto il 3 e 4 ottobre. Come effettuare il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità?

Si ricorda che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. Clicca qui manifesto normativo voto a domicilio.

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 13 SETTEMBRE 2021 (20° antecedente la prima data di votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

In Costiera Amalfitana cinque comuni al voto: Cetara, Conca dei Marini, Praiano, Ravello e Agerola.

In Penisola Sorrentina due comuni al voto: Piano di Sorrento e Vico Equense.