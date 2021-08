Penisola Sorrentina: concluso l’open day, ecco i numeri. Si è concluso alle 14 di oggi l’open day organizzato dall’Asl Napoli 3 Sud per la vaccinazione degli studenti della penisola sorrentina. Sono 50 i ragazzi che, a partire dalle 9 di questa mattina, si sono presentati presso il liceo Publio Virgilio Marone di Meta per aderire alla campagna di immunizzazione e ricevere la somministrazione del siero da parte dei sanitari.

Il progetto “Vacci… a scuola” era aperto a tutti i giovani del territorio del distretto 59 dell’Asl, tra Massa Lubrense e Vico Equense. Iniziativa organizzata per imprimere un’accelerazione alla vaccinazione dei giovani dai 12 anni in su in vista della ripresa delle lezioni in presenza fissata in Campania per il prossimo 15 settembre.

Nel territorio della Costiera sono 5.080 i ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 17 anni. Di questi circa la metà hanno già ricevuto la prima dose di vaccino. Ci sono poi quelli di 18 e 19 anni che sono altri 1.731. In questo caso la prima somministrazione è stata effettuata all’85% circa della platea.