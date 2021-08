Penisola sorrentina, Chiara Ferragni e Fedez a cena a Massa Lubrense: “Lo Scoglio” fa incetta di vip

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, Alfonso Signorini e la modella Marica Pellegrinelli, sono solo alcuni dei vip che hanno calcato la passerella al ristorante “Lo Scoglio” da Tommaso a Massa Lubrense, in penisola sorrentina.

Stavolta è il turno dei Ferragnez, che, sbarcati nei giorni scorsi tra Capri, Positano e la penisola sorrentina, ieri si sono concessi una cena al ristorante più vip di Marina del Cantone. L’influencer più nota d’Italia, con quasi 25 milioni di follower e un impero industriale alle sue spalle, ha pubblicato le foto della sua serata su Instagram. Nel frattempo, sua sorella Valentina era a Positano con la sua dolce metà.

Chiara Ferragni sa sempre come stupire. La sua vacanza in penisola sorrentina è ormai seguita da tutti i suoi fan, soprattutto dal momento in cui si è presentata in un ristorante di Capri in reggiseno e jeans. Non uno qualsiasi ma un modello a spirale argento, tempestato di strass. Il prezzo del reggiseno indossato da Chiara? Decisamente non alla portata di tutti. Si tratta di una creazione Nué che non è ancora disponibile sul mercato. Si può però preordinare al prezzo di 692 euro.