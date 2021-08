Penisola sorrentina, al Publio Virgilio Marone è la giornata del “Vacci….a scuola”: l’open day dedicato alle vaccinazioni degli studenti

Oggi giornata dedicata alla vaccinazione degli studenti della penisola sorrentina. Presso il liceo “Marone” di Meta è in programma dalle 9 alle 14 l’open day “Vacci…a scuola” aperto a tutti i giovani del territorio del distretto 59 dell’Asl, quello tra Massa Lubrense e Vico Equense.

Iniziativa organizzata per ampliare il più possibile la platea dei giovani immunizzati in vista della ripresa delle lezioni in presenza prevista in Campania per il 15 settembre.