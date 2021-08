Penisola sorrentina, a Meta open day vaccinale in spiaggia: somministrazioni anche a turisti

In penisola sorrentina la campagna vaccinale continua anche al mare, come avviene nel comune di Meta. In questo 20 agosto 2021, a partire dalle ore 11.00 e fino alle ore 17.00, nello spazio antistante il lido Marinella, a Meta, l’amministrazione comunale ha organizzato un Open Day per la vaccinazione anti Covid.

A spiegarci l’iniziativa è Angela Aiello, assessore al comune di Meta, che si trova sul posto per monitorare l’evento. Abbiamo potuto ascoltare le sue parole: Come potete vedere è stata organizzato dall’Asl di competenza e dal comune di Meta il “VacciAlMare”, noi vi invitiamo a venire qui e vaccinarvi per una scelta di responsabilità.

Siamo operativi dalle 11 e vi aspettiamo in tanti – ha commentato l’assessore. In collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud, l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del dottor Antonio Coppola, responsabile emergenza Covid per l’Asl Napoli 3 Sud. L’open day, tra l’altro, è disponibile anche per i non residenti nel comune di Meta o per i turisti che si trovano in vacanza in penisola sorrentina.