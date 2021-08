Penisola Sorrentina, a cosa è dovuta la schiuma bianca nel mare.

Nel corso del mese di luglio, oggetto di attenzione dei tecnici Arpac sono state come di consueto anche le alterazioni dell’aspetto del mare, in termini di colorazione e presenza di schiume. Fenomeni di schiuma marrone a chiazze e/o strie sono stati avvistati nei Comune di Vibonati (Torre Pertosa e Villammare), Forio (La Nave), Ascea (Torre del Telegrafo).

Fenomeni analoghi per presenza di schiuma bianca densa sono stati rilevati in penisola sorrentina lungo le coste dei Comuni di Sant’Agnello (Punta San Francesco), Piano di Sorrento (Sopramare) Sorrento (Est porto Marina Grande), Meta (Scutolo), Vico Equense (Punta Gradelle, Bagni di Scraio) e a Castellammare di Stabia (Arenile Pennella). Nulla di rilevante nei sopralluoghi effettuati su segnalazione ad Eboli (Campolongo Primo, Macchia Campolongo), Sapri (Lungomare di Sapri), Vietri sul Mare (Punta Fuenti, Marina d’Albori, Marina di Vietri Secondo Tratto) Montecorice (Vallone Arena), Castellabate (Località Lago sud), Camerota (Fornaci-Lentiscella).

In tutti i casi indagati non sono stati registrati superamenti dei valori soglia dei parametri determinanti la balneabilità confermando l’origine naturale degli eventuali fenomeni osservati che possono essere stati accentuati dalle alte temperature superficiali del mare e dallo scarso idrodinamismo delle acque.

Nei prossimi giorni, a tutela della salute dei cittadini, sarà come sempre alta l’attenzione per fronteggiare eventuali criticità e proseguiranno le previste attività in mare con l’ausilio dei mezzi nautici dell’Arpac. Le risultanze analitiche del monitoraggio saranno consultabili in tempo reale sui portali istituzionali di Arpac e del Ministero, tramite le loro specifiche APP per dispositivi mobili e da questa stagione balneare anche sul profilo twitter di Arpa Campania.

Lucio De Maio, Emma Lionetti – Arpa Campania