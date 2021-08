Paura nel centro storico di Sorrento, in fiamme un motorino in Via San Nicola

Sorrento. Questa sera attimi di paura in Via San Nicola, nel cuore del centro storico cittadino. Siamo nella ZTL (zona a traffico limitato) e, stando alle prime ricostruzioni e testimonianze, sembra che il motociclo abbia preso fuoco da solo, forse per autocombustione legata al caldo eccessivo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

E nel frattempo iniziano le polemiche perché i residenti del centro storico non si sentono tutelati considerato che in tutti i comuni d’Italia ci sono normative in base alle quali i motorini e le macchine che sostano nelle arie di ZTL debbono avere un parcheggio privato. A Sorrento invece non è così.