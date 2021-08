Paura ad Acciaroli per una barca in fiamme che poi affonda. Salvi gli occupanti

Paura nelle acque cilentane per un’imbarcazione da diporto che, mentre si trovava al largo tra Acciaroli ed Agnone Cilento, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme che in pochi minuti l’hanno completamente distrutta per poi farla colare a picco. La lunga colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione dei tanti bagnanti e turisti Per fortuna tutti gli occupanti si sono salvati gettandosi in mare, prontamente soccorsi da altre imbarcazioni che in quel momento si trovavano sul posto. Dopo poco sul luogo dell’incidente è giunta anche la Guardia Costiera per la messa in sicurezza.

Non sono note le cause dell’incendio ma l’ipotesi più plausibile è quella di un guasto all’impianto dei motori.