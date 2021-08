Pagani Blu Day: Il 4 settembre diamo un calcio all’autismo

Il 4 settembre Diamo un calcio all’autismo con il Pagani Blue Day.

Il prossimo 4 settembre Pagani si colora di azzurro con il Pagani Blue Day. Un pomeriggio all’insegna dell’inclusione sociale e dello sport, di cui il maggiore evento alle ore 18:30presso il Centro Sportivo De Risi in Via Mangiaverri, 7, con il fischio d’inizio di Un calcio all’autismo, un triangolare di calcio di cui saranno protagonisti i ragazzi con disturbo dello spettro dell’autismo, insieme ad amici e rappresentanti istituzionali.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pagani, è promossa dall’associazione InAu – Incontra Autismo, in collaborazione con l’associazione Autismo Fuori dal Silenzio, la cooperativa Autismo e Aba, la trasmissione radiofonica Un’altra storia, condotta da Antonio Miserendino e Alfonso Ferraioli, e grazie alla collaborazione dell’amministrazione del sindaco De Prisco, nella persona del Consigliere Comunale con delega alle politiche sociali, Gaetano Cesarano.

Prima della partita, i ragazzi saranno coinvolti in tanti altri eventi artistici e sportivi che coinvolgeranno diverse associazioni del territorio: anzitutto una visita alla città, a cui seguiranno due momenti simbolici con la verniciatura di blu di una panchina in piazza Sant’Alfonso, con la collaborazione dell’associazione Una Pagani Migliore, e con la realizzazione di uno striscione, grazie alla collaborazione della Curva Nord Salvatore Francavilla. Poi sport con una sessione di tiro con l’arco a cura della Società Sportiva Arcieri Rocca San Quirico 1983 e Animazione per Bambini a cura di Boom Animation. Infine, prima del fischio d’inizio, ci saranno animazione a cura della Boom Animation e le esibizioni musicali del rapper paganese Amalinze e degli studenti del Liceo musicale Alberto Galizia.

Il triangolare di calcio sarà arbitrato da una terna dell’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Nocera Inferiore, per cui si ringrazia il Presidente Carmine La Mura.

Sarà un momento di gioia e inclusione sociale, arricchito ancora di più da un obiettivo benefico: durante l’evento sarà, infatti, possibile aderire alla raccolta fondi destinata alla creazione di un Percorso Sensoriale, dedicato alle persone affette da disturbo dello spettro dell’autismo.

«Pagani ancora una volta è in prima fila per l’inclusione sociale. Sono davvero orgoglioso di aver preso parte attiva all’organizzazione del Pagani Blue Day e dell’evento “Un calcio all’autismo”, insieme agli amici di tutte le realtà coinvolte – ha dichiarato il consigliere Cesarano –.Sarà una giornata all’insegna dell’inclusione delle ragazze e dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, che arricchirà ognuno di noi. Ringrazio tutti gli organizzatori per aver avuto la volontà di regalare a Pagani un pomeriggio così speciale, con un intento anche benefico e in particolare Antonio Miserendino, promotore dell’evento. Ognuno di noi deve fare la propria parte e siamo invitati a farlo anche contribuendo alla raccolta fondi per la realizzazione del Percorso Sensoriale. Quando doniamo qualcosa agli altri, riceviamo in cambio sempre molto di più».

PROGRAMMA DELLA GIORNATAPAGANI BLU DAY:

Alle 16:00 – Passeggiata per le strade di Pagani, con visita a Chiese e Monumenti storici della città. Alle 16:30 – Verniciatura di Blu di una panchina in Piazza S. Alfonso, grazie alla collaborazione dell’associazione Una Pagani Migliore.

Alle 16: 45 -Creazione di uno striscione, grazie alla collaborazione della Curva Nord Salvatore Francavilla.

Dalle 17:00 – Inizio degli eventi presso il Centro Sportivo De Risi con Sessioni di Tiro con l’arco a cura della Società Sportiva Arcieri Rocca San Quirico 1983 e Animazione per Bambini a cura di Boom Animation.

Alle 17:30 Esibizione musicale di Amalinze

Alle 18:00 Esibizione del Liceo Musicale Alberto Galizia di Nocera Inferiore e Superiore

Dalle 18:30 Triangolare di calcio fra i ragazzi delle tre associazioni InAu – Incontra Autismo, Autismo Fuori dal silenzio, e Cooperativa Autismo e Aba

Alle 20:00 Premiazioni e saluti finali

Presenteranno Miriam Bella e Francesco Sansone

Il triangolare di calcio sarà trasmesso in diretta sulle pagine Social di Radio Base, media partner dell’evento.

Si ringrazia per la generosità e per la preziosa collaborazione: Salbini, La Tenuta Dicorbara, Radio Base, Givova – Store ufficiale di Pagani, Associazione Una Pagani migliore, Istituto Superiore ISG A. Galizia, Curva Nord Salvatore Francavilla, Società Sportiva Arcieri Rocca San Quirico, Amalinze, Boom Animation, Vanity Luxury – Barber Shop – Beauty & Spa.

Per ulteriori informazioni e interviste è possibile contattare Francesco Sansone, telefonando al numero 3891522437.