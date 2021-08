Open Day per i vaccini in spiaggia a Meta sulla costa di Sorrento, ecco i preparativi seguiti da Positanonews . Allestiti i gazebo dove si faranno i vaccini per questa iniziativa senza precedenti in Campania . I gazebo ( nella foto di Positanonews ) sono a fiano dello stabilimento La Marinella

“Tutti abbiamo accolto di buon grado l’ìniziativa – dicono gli operatori sommersi, per fortuna, da lavoro -, gli stabilimenti che hanno maggiori spazi lo fanno, ma qui siamo sempre disponibili”

Meta è uno dei comuni meglio organizzato in Penisola sorrentina in quanto a stabilimenti balneari, con prezzi calmierati e, per i residenti, dimezzati, ma dove è bello passeggiare sia la mattina che la sera

L’Asl Napoli 3 Sud con la collaborazione del comune di Meta , guidato dal sindaco Peppe Tito, ha organizzato dunque per domani venerdì 20 agosto 2021, dalla 11 alle 17, un open-day vaccinale in riva al mare con utilizzo del vaccino Pfizer. All’iniziativa, coordinata dal dottor Antonio Coppola, hanno aderito gli stabilimenti Lido Marinella, Metamare e Resegone che offriranno caffè e cornetto a tutti coloro che saranno vaccinati nel corso della giornata.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che non hanno ancora fatto il vaccino. Per la somministrazione non è necessario essere iscritti sulla piattaforma regionale, basta presentarsi in una delle postazioni allestiste dall’Asl presso la spiaggia. L’esperienza dell’open day è già stata sperimentata con successo la scorsa settimana in villa comunale a Castellammare di Stabia con la vaccinazione di centinaia di persone.

I parcheggiatori, sempre cordiali dobbiamo dire, si sono organizzati per non far parcheggiare nessuno già da stasera “Dobbiamo fare così – spiegano a Positanonews -, perchè c’è chi parcheggia la sera per farsi il bagno la mattina per non rischiare di non trovare posto.. “, dunque avvisiamo che, per una buona causa, vi saranno disagi per chi vuole parcheggiare, domani meglio farsi una bella passeggiata a piedi o con i tanti bus che girano.