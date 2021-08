Open day Academy Sorrento, i ragazzini al Campo Italia per scoprire il mondo del calcio

Grande successo per l’open day dell’Academy Sorrento che ha regalato la possibilità e la gioia ai bambini di provare l’esperienza di avvivinarsi al bellissimo mondo del calcio. “Divertimento, calci al pallone e tantissimi sorrisi stampati sul viso di tutti questi fantastici ragazzini, che hanno avuto l’opportunitá di calpestare il prato verde dello Stadio Italia e scatenarsi in compagnia e sotto l’attenta supervisione di alcuni dei nostri allenatori. Quale modo migliore per salutare l’estate e dare il benvenuto alla nuova stagione sportiva, che ormai è alle porte…chiaramente, in tinte rossonere”, ha postato la società.