Oggi si festeggia San Salvatore, auguri a quanti portano questo nome.

Oltre all’episodio della Trasfigurazione di Cristo sul Monte Tabor, oggi, 6 Agosto, si festeggia anche un famoso onomastico: Salvatore, in onore del Signore, infatti, deriva dal latino Salvator, e vuol dire ‘colui che salva’.

Salvatore è anche uno dei nomi più diffusi in tutta Italia, occupa l’11° posto tra i nomi più diffusi in Italia, è molto utilizzato anche in paesi latini.

Il nome Salvatore è inoltre, particolarmente ricorrente in Campania e a Napoli, dove rientra tra i venti nomi maschili più usati.

La data della celebrazione di questa importante ricorrenza cristiana si fa risalire al fatto che secondo una tradizione l’episodio sia avvenuto quaranta giorni prima della crocifissione di Gesù.

Le prime celebrazioni in Occidente si fanno risalire al IX secolo a Napoli, nei paesi germanici e in Spagna, e solo successivamente in Francia nel X secolo e nei secoli XI e XII a Roma.

Dunque facciamo i nostri a quanti portano questo meraviglioso nome.