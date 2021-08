Oggi Carla Fracci avrebbe compiuto 85 anni: il ricordo a Positano

Lo scorso mese di maggio il mondo della danza ha dovuto dire addio a Carla Fracci, leggenda di questa disciplina che ha un legame molto stretto con Positano e la costiera amalfitana. Oggi avrebbe compiuto 85 anni, e non potevamo non omaggiarla con un ricordo nello scatto di Massimo Capodanno.

Donna straordinaria, étoile di eccellenza – aveva commentato il sindaco di Positano al momento dell’addio a Carla. Una lunga carriera grazie al suo immenso talento, ammirata ed amata da tutti, con la sua classe ed eleganza che la rendevano unica. Più volte abbiamo avuto l’onore di ospitarla a Positano e sentitamente continuiamo a ringraziarla per averci regalato momenti ed emozioni uniche.

Carla è stata più volte premiata nella manifestazione “Premio Positano “Leonida Massine” per l’Arte della Danza ” come messaggera della Danza nel mondo.

Grande amica del caro Prof.Alberto Testa e del M° Franco Zeffirelli quando poteva veniva sempre a rifugiarsi a Positano o all’albergo Buca di Bacco sempre affettuosamente accolta dalla famiglia Rispoli o alla Villa tre villedel M° Zeffirelli con il marito Beppe Menegatti.

Sei andata via, in punta di piedi ma resterai per sempre nel cuore di tutti noi Positanesi.