Forze fresche per il Vico Equense 1958 che ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Mangini. Mezz’ala, classe 2002 e cresciuto nelle giovanili della Turris, della Juve Stabia e poi dell’Ascoli. Nel mezzo una breve esperienza alla Palmese in prestito. Inoltre la società ha reso noto di aver inserito nell’organico anche Francesco Esposito, Marco Naso e Manuel Trapanese. Francesco Esposito, centrocampista, classe 1999, cresciuto nella scuola calcio Mariano Keller e poi successivamente nel settore giovanile del Rimini, ha vinto un campionato di promozione a Gaeta, per poi passare nella scorsa stagione in Eccellenza a Vasto. Marco Naso, terzino destro, classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, Napoli e infine quello della paganese, per poi muovere i primi passi calcistici con il Comprensorio Vairano. Manuel Trapanese, classe 1991, è invece una mezzala che ama inserirsi senza palla per poi cercare la rete. Cresciuto nel settore giovanile della Cavese, ha sulle spalle diversi campionati di eccellenza e promozione. Tra le tante maglie indossate, ricordiamo quelle della Sanseverinese, del Castel San Giorgio, dell’ Alfaterna e nell’ultima stagione quella del Solofra. Trapanese ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi e ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: “Sono orgoglioso di indossare la maglia di una piazza importante come quella del Vico che è una ormai una realtà storica del calcio campano. Ho trovato inoltre, un ambiente molto positivo.” La sua esperienza sarà fondamentale in una squadra molto giovane come quella del Vico.