Nuovamente Agerola parte domani la campagna elettorale, assemblea programmatica, Milo o Naclerio i candidati sindaco

L’amministrazione guidata da Luca Mascolo da il via alla campagna elettorale con un’assemblea programmatica per illustrare il proprio progetto. Di fatto ancora non è emerso il nome del sindaco, anche se Positanonews ha anticipato in tempi non sospetti , già tre anni fa, e lo abbiamo ribadito, che nel paese che si affaccia sulla Costiera amalfitana la scelta dovrebbe ricadere sulla Milo, che ultimamente sembra avere più chance , o Naclerio, dato fino a poco fa sicuro designato, mentre il vicesindaco Buonocore ha preferito lasciare per fare una sua strada.